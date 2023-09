Starfield a 60fps su Xbox Series X, è possibile? DF testa un PC con hardware equivalente

Dopo aver mostrato come gira Starfield su Xbox Series X e S, il team di Digital Foundry è rimasto nel Campo Stellare del GDR sci-fi di Bethesda per condurre dei test su un PC con hardware equivalente a Series X nella speranza di scoprire se la console Microsoft sia o meno in grado di eseguire il gioco a 60fps.

Il noto collettivo di giornalisti tech enthusiast legato a Eurogamer.net ha così preso spunto dalle precedenti riflessioni su Starfield tra modalità Performance, VRR e 60fps su Xbox Series X|S per condurre ulteriori analisi. Il PC assemblato da DF, come facilmente prevedibile, non aderisce in maniera speculare alle caratteristiche hardware di Xbox Series X ma ne modifica leggermente le specifiche per ridurre al minimo ogni discrepanza prestazionale tra i due ecosistemi.

Appoggiandosi a un Desktop Kit di AMD 4800S con 16 GB di memoria RAM e ad una GPU AMD RX 6700 con un leggero overclock per rientrare nelle specifiche di PS5 (la cui GPU risulta essere comunque meno performante rispetto a quella di Series X), Digital Foundry ha eseguito Starfield in 4K con FSE attivo e impostazioni rapportabili a quelle dell'unico preset grafico attualmente disponibile su Xbox Series X. I risultati ottenuti da DF sono piuttosto incoraggianti: nelle fasi di gameplay più intensive, come quelle dei viaggi spaziali o dei combattimenti in uno scenario open world, il framerate medio si attesta tra i 30 e i 40fps, mentre nelle aree al chiuso i valori salgono a circa 50-60fps.

Sempre in base ai test di Digital Foundry, l'hardware di Xbox Series X sarebbe teoricamente in grado di supportare una modalità Prestazioni con risoluzione dinamica a 1440p e framerate medio di 50-60fps, senza scendere a ulteriori compromessi con le impostazioni grafiche. A questo punto, sarebbe interessante conoscere il parere di Bethesda, anche se in tal senso è già intervenuto Pete Hines con un chiarimento sullo sviluppo di una modalità a 60fps di Starfield su Xbox Series X|S.