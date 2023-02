Starfield accoglie astronauti e fuorilegge: si potranno borseggiare gli NPC

La prima presentazione del gameplay di Starfield risale all'estate dello scorso anno: da allora, una feature del titolo Bethesda è rimasta celata in bella vista!

Avvistata dalla community di Reddit solo di recente, quest'ultima ha ora attirato l'attenzione degli appassionati. Come potete verificare dal seguente screenshot, il gameplay di Starfield presentato nel 2022 da Bethesda presentava un dettaglio molto specifico. Pur presente a schermo per un solo frame, la dicitura inglese "pickpocket" confermava infatti la possibilità di borseggiare NPC e avversari. Esattamente come nelle altre grandi produzioni della software house, da The Elder Scrolls a Fallout, anche in Starfied si potrà dunque scegliere di tramutarsi in furfanti: l'ambientazione sci-fi non impedirà ai giocatori di mettere a rischio la propria reputazione di esploratori dello spazio!Un piccolo dettaglio di gameplay il cui ritorno farà piacere a moltissimi veterani dei GDR di casa Bethesda. Al momento, non sappiamo se il mondo di gioco reagirà con particolare ostilità agli eventuali gesti criminosi del protagonista, ma l'attesa per scoprirlo si fa sempre più breve. Il team di sviluppo ha confermato che la data di lancio di Starfield sarà annunciata molto presto. Originariamente atteso su PC e Xbox Series X|S per lo scorso autunno, il kolossal sci-fi è stato successivamente oggetto di rinvio.