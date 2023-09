Starfield accoglie le prime mod: tanti DLC fan made già online, ecco i più interessanti

La partenza lanciata dell'Early Access di Starfield su Steam è la perfetta cartina tornasole dell'entusiasmo della community per la space opera di Bethesda. C'è però un altro segnale dell'eufuoria degli appassionati ed è quello rappresentato dal gran numero di mod già disponibili su PC.

A nemmeno ventiquattr'ore dall'inizio della fase in accesso anticipato di Starfield, sulle pagine di NexusMods si contano già oltre 70 espansioni amatoriali, patch fan made e pacchetti grafici sfornati dai programmatori indipendenti che animano la scena dei modder.

Oltre alla patch indipendente che introduce il supporto al DLSS in Starfield, il celebre aggregatore di mod offre tantissime opportunità a coloro che, per il momento solo su PC, desiderano ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'odissea spaziale firmata da Todd Howard e compagni.

Tra le mod più interessanti che stanno accompagnando il lancio dell'Early Access di Starfield troviamo le immancabili patch amatoriali di ReShade, il noto tool 'multi-gioco' utilizzato per modificare la palette cromatica dei titoli più famosi e intervenire su aspetti come le ombre dinamiche, i riflessi e l'illuminazione.

In attesa dei primi pianeti creati dai modder di Starfield, gli esploratori della nuova esperienza ruolistica di Bethesda possono attingere al lavoro dei programmatori indipendenti per modificare i parametri dei propri file di salvataggio, sostituire le icone nelle fasi di combattimento a bordo delle astronavi e impostare il FOV. Con l'arrivo del supporto ufficiale alle mod di Starfield su PC e Xbox Series X|S, il numero e la complessità delle espansioni fan made della space opera di Howard crescerà in maniera esponenziale.

Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul viaggio interstellare di Starfield giocato per 40 ore.