Starfield: addio al bug dell'asteroide agganciato all'astronave con la Patch 1.8.88

Dopo aver festeggiato il raggiungimento dei 12 milioni di giocatori di Starfield, Bethesda prosegue il supporto post-lancio della space opera in esclusiva Xbox rendendo ufficialmente disponibile la Patch 1.8.88, un update che risolve diversi bug ravvisati dagli esploratori del Campo Stellare.

Il team di sviluppo guidato da Todd Howard accompagna il rollout del nuovo aggiornamento descrivendolo come "un piccolo update che risolve i problemi con rocce troppo invadenti, con gli avamposti e un crash che colpiva alcuni dei nostri utenti Xbox e Microsoft Store".

Il primo bug citato da Bethesda è legato al fastidioso frammento di asteroide agganciato all'astronave di diversi giocatori dopo essersi cimentati in una battaglia a gravità zero contro predoni e fazioni nemiche: per poter rimuovere i detriti spaziali che 'accompagnano' le astronavi degli utenti incappati in questo glitch, basta quindi installare la nuova patch ed effettuare il caricamento del proprio salvataggio. Bethesda riferisce però di essere ancora al lavoro per correggere il problema dei detriti rimasti attaccati alla propria astronave visitando Nuova Atlantide.

Sempre grazie all'Update 1.8.88 viene chiuso un bug che impediva la comparsa di armi casuali in un espositore per armi creato negli avamposti; non meno importante è poi l'intervento compiuto da Bethesda per porre fine ai crash durante il salvataggio dopo lunghe sessioni di gioco trascorse senza compiere una determinata azione nella campagna principale (sulla quale preferiamo soprassedere per non mostrare il fianco agli spoiler). Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Starfield, un GDR vastissimo come l'universo ma imperfetto.