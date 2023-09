Starfield, addio caricamenti nello spazio: una mod facilita il volo tra pianeti

Il lungo e tedioso viaggio tra i pianeti di Starfield senza caricamenti tentato da Alanah Pearce diventa un gioco da ragazzi grazie al nuovo sistema escogitato da un modder che, una volta implementato, consente a ogni astronave di spostarsi velocemente tra i mondi alieni.

L'espansione amatoriale "SlowerThanLight" sviluppata dal modder '105Gun' si ripromette di risolvere una delle criticità della space opera di Bethesda, ovvero la necessità di ricorrere alle schermate di caricamento per viaggiare tra i pianeti e i satelliti del medesimo sistema stellare.

Una volta installata, la mod integra nello scafo delle astronavi di Starfield un sistema di propulsione più efficiente e avanzato che offre ai piloti l'opportunità di spingere il proprio vascello a una 'velocità di crociera' che supera di diverse centinaia di volte la velocità della luce. In questo modo, una volta giunti nell'orbita bassa di un mondo alieno basta attivare i propulsori dell'astronave e premere un tasto di scelta rapida per aumentare enormemente la velocità del proprio velivolo e riuscire, così facendo, a raggiungere i pianeti e i satelliti limitrofi.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di NexusMods dove poter scaricare in via del tutto gratuita l'espansione amatoriale che introduce il viaggio a velocità superluminale nell'esplorazione dei pianeti del medesimo sistema. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle migliori mod di Starfield per migliorare grafica, gameplay e inventario.