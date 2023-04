Starfield dice addio alla localizzazione in russo? Sembrerebbe proprio di sì

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo visto svariate software house prendere provvedimenti in seguito all'invasione della Russia in territorio ucraino. L'ultima di queste iniziative potrebbe essere quella di Microsoft e Bethesda, dal momento che recenti indizi suggeriscono che Starfield non godrà in alcun modo del supporto al russo.

A dare il via alle voci di corridoio è stato un recente aggiornamento del database di Steam, il quale lascerebbe ben poco spazio all'immaginazione. Sul noto portale che segue tutti i cambiamenti apportati alle pagine dei prodotti, sono state aggiunte due voci che segnalano la rimozione di sottotitoli e doppiaggio in lingua russa. Ovviamente non vi sono i dettagli sul perché di questo improvviso cambio di rotta, ma è probabile che si tratti di una mossa del colosso di Redmond per impedire che il gioco a sfondo spaziale possa essere giocato in Russia.

Occorre però segnalare che Redfall, titolo di prossima uscita, sembra supportare la localizzazione in lingua russa per ciò che riguarda interfaccia, voci e sottotitoli.

Non possiamo quindi escludere situazioni diverse, come la temporanea rimozione di questi contenuti per migliorarne la qualità e poi reinserirli in un secondo momento. Insomma, è difficile stabilire al momento cosa stia accadendo dietro le quinte e solo il tempo potrà fornirci tutte le risposte.