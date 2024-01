Starfield si aggiorna su PC e Xbox: una galassia di migliorie e ottimizzazioni

Dopo aver concluso l'approfondita fase di testing in beta su Steam, Bethesda decide finalmente di avviare il rollout del più grande update dal lancio di Starfield su PC e Xbox Series X|S. Ecco tutte le novità dell'aggiornamento che porta il GDR spaziale alla versione 1.9.51.

Descritto dagli stessi sviluppatori al seguito di Todd Howard come l'aggiornamento più grande (e quindi importante) che sia stato lanciato dal day one di Starfield, l'Update 1.9.51 porta in dote più di cento correttivi, miglioramenti e ottimizzazioni, oltre a tantissimi interventi sul comparto grafico e sulle dinamiche di gameplay da sperimentare indossando la tuta spaziale del proprio alter-ego.

Una volta installato, l'update offre agli esploratori del Campo Stellare l'opportunità di apprezzare il lavoro svoltod a Bethesda nel migliorare il sistema di illuminazione e rendere più realistico l'aspetto dei volti e delle espressioni facciali. Sempre grazie a questo aggiornamento è possibile ammirare dei panorami alieni ancora più indimenticabili grazie alla ricostruzione delle ombre proiettate dai pianeti sul proprio sistema ad anelli e all'introduzione dei dischi solari specifici per ciascun sistema.

Sul fronte delle performance e dell'ottimizzazione, l'update di Starfield risolve moltissimi bug, glitch e crash riscontrati nell'esplorazione free roaming e nella progressione delle attività (sia della campagna che delle missioni secondarie). In calce alla notizia trovate le note complete dell'Update 1.9.51 attualmente in rollout su PC e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su questi lidi potete leggere il nostro speciale sul realismo e la scienza di Starfield tra ingegneria e videogiochi.