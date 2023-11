Starfield si aggiorna su PC e Xbox Series X|S: DLSS e una galassia di ottimizzazioni

Dopo aver incassato gli elogi di Digital Foundry con la Beta dell'Update di novembre di Starfield, Bethesda avvia ufficialmente il rollout della versione 'finale' della nuova patch su PC e Xbox Series X|S.

Disponibile da oggi lunedì 20 novembre per tutte le versioni della space opera diretta da Todd Howard, l'aggiornamento che porta Starfield alla versione 1.8.86 offre a tutti gli esploratori del Campo Stellare su PC con GPU basate su architettura NVIDIA RTX di attivare il DLSS.

In aggiunta al sistema di upscaling e upsampling 'intelligente' della casa verde, l'update di Starfield integra anche le tecnologie Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA), NVIDIA Reflex Low Latency e Frame Generation.

L'aggiornamento porta in dote anche delle funzionalità per impostare l'HDR in base alle proprie necessità e l'opzione per raccogliere e mangiare e bere direttamente il cibo e le bevande, senza quindi dover aprire l'interfaccia e scorrere l'elenco dei consumabili. Nel lungo elenco delle ottimizzazioni apportate da Bethesda (potete scorrerlo seguendo il link in calce alla notizia) troviamo inoltre gli interventi sui problemi legati alla gestione della memoria, con delle migliorie estese allle prestazioni e alla stabilità dovute alla riformulazione del sistema deputato a gestire il carico dei dati eseguiti dalla GPU e dalla CPU.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Starfield, un GDR vasto come l'universo ma imperfetto.