Starfield si aggiorna con l'Update 1.7.33: tutte le migliorie e ottimizzazioni

Il percorso di sviluppo promesso da Bethesda con gli hotfix e le Major Patch di Starfield inizia quest'oggi, lunedì 25 settembre, con il lancio dell'Update 1.7.33 su PC e Xbox Series X|S. Eccovi tutte le migliorie e ottimizzazioni promesse dall'aggiornamento in rollout su Steam e Microsoft Store.

Il team al seguito di Todd Howard si rivolge a tutti gli esploratori del Campo Stellare per spiegare loro che "questo aggiornamento risolve alcuni problemi relativi a prestazioni e stabilità, nonché problemi di gioco generali. Stiamo continuando a lavorare su un aggiornamento più corposo che introdurrà funzionalità e miglioramenti indicati nelle ultime note di aggiornamento".

La patch apporta diversi correttivi e risolve numerosi problemi, come quello del posizionamento anomalo dei personaggi (a Vasco staranno fischiando le orecchie hi-tech!), l'errore che non consentiva ai giocatori di accedere all'inventario completo dei commercianti e il bug che indicava le stazioni spaziali come navi del proprio eroe.

Bethesda è intervenuta anche sul fronte prettamente grafico e prestazionale di Starfield, con la chiusura del glitch che rendeva invisibili le stelle di Starfield su PC equipaggiati con hardware AMD, l'eccessiva riduzione del livello di nitidezza delle texture in upscaling, la chiusura del bug che induceva problemi di fotosensibilità scorrendo nel menu dell'inventario. In calce alla notizia trovate le note complete dell'aggiornamento; nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Starfield, un GDR vasto come l'universo ma imperfetto.