Starfield, aleggia lo spettro del review bombing: migliaia di account fake per screditarlo

A dispetto degli ultimi report che descrivono Starfield 'un'esperienza immacolata' e senza bug, sui social e sui forum più frequentati non mancano i sedicenti appassionati di videogiochi che sperano apertamente in un fallimento della space opera di Bethesda, per tutta una serie di ragioni.

Ebbene, a giudicare da quanto emerso in questi giorni, sembra proprio che un gruppo di detrattori di Starfield stia provando a organizzarsi sui social per lanciare un pesante review bombing: nel tentativo di riuscire in questa 'impresa', c'è infatti chi afferma di essersi già attivato per creare migliaia di account fake e gettare, così facendo, un'ombra sull'attesissimo GDR spaziale di Bethesda Game Studios.

L'obiettivo dichiarato di questi utenti è ovviamente quello di screditare il lavoro portato avanti dal team al seguito di Todd Howard e attaccare Bethesda (e Microsoft per l'esclusiva Xbox) con un review bombing da lanciare su Steam o aggregatori di recensioni come Metacritic per il day one di Starfield, che ricordiamo essere previsto per il 6 settembre su PC e Xbox Series X|S.

Tra le tesi sostenute in maniera strumentale da coloro che minacciano di scrivere migliaia di recensioni negative su Starfield troviamo quella, davvero inqualificabile (per non definirla 'infantile'), di chi esige vendetta per l'analogo review bombing patito da videogiochi in esclusiva PlayStation come Final Fantasy 16 e le serie di Horizon, Gran Turismo e The Last of Us.

In attesa di capire come si evolverà questa assurda situazione, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento su Starfield tra certezze, indizi e speranze sugli alieni senzienti.