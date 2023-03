Starfield: alieni, deodoranti e un sacco di risate con la parodia di inXile

Dopo averci strappato qualche risata (e qualche brandello di carne) con la parodia di Scorn firmata inXile, il team social della sussidiaria degli studi Xbox ha celebrato l'annuncio della data di lancio di Starfield confezionando una nuovo, esilarante clip che rielabora in chiave comica l'odissea spaziale di Bethesda.

Nel filmato propostoci dalla software house californiana, Brian Fargo e compagni ci portano sulla superficie di un pericoloso mondo alieno per farci assistere alla scenetta di un comandante che si rifiuta di bypassare i protocolli di quarantena, evitando così che il membro del suo equipaggio corra in bagno dopo otto ore di escursione extraveicolare.

Il taglio tragicomico della clip trova il suo culmine nel finale, ma preferiamo non fornirvi ulteriori anticipazioni per non rovinarvi la sorpresa: date un'occhiata alla parodia di Starfield targata inXile e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate!

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'odissea spaziale di Bethesda è fissato per l'11 giugno, con lo Starfield Direct preceduto dall'annuale Xbox Games Showcase: nel corso dell'importante appuntamento mediatico che coronerà lo showcase estivo di Microsoft sarà possibile ammirare delle scene di gameplay inedite di Starfield e ricevere tanti approfondimenti dal team guidato da Todd Howard.