Starfield: ci saranno alieni senzienti? Proviamo a ipotizzarne l'aspetto

A dispetto delle tantissime informazioni condivise da Bethesda nello Starfield Direct di metà giugno, e dei precedenti approfondimenti, non sappiamo ancora se la space opera in esclusiva Microsoft comprenderà o meno degli alieni senzienti con cui interagire.

Sin dall'annuncio ufficiale di Starfield, il team al seguito di Todd Howard ha chiaramente precisato che la nuova proprietà intellettuale degli autori di Skyrim di Fallout 4 avrebbe narrato la storia di un "esploratore con una libertà senza pari, un personaggio chiamato a compiere un viaggio leggendario per trovare la risposta al più grande mistero dell'umanità".

Con queste premesse, è davvero facile guardare al GDR spaziale di Bethesda Game Studios come a un'esperienza interattiva volta a rispondere ad una delle domande più ricorrenti dell'umanità: siamo soli nell'universo? Prendendo spunto dalle sequenze di gameplay dello Starfield Direct, proviamo allora a ipotizzare l'aspetto e le 'finalità' della specie aliena con cui, presumibilmente, entreremo in contatto esplorando gli oltre mille pianeti di Starfield.



Starfield e gli alieni: le certezze

Come rimarcato da Bethesda nel Direct che ha 'chiuso col botto' l'Xbox Games Showcase di metà giugno, uno degli aspetti centrali del canovaccio narrativo steso per dare forma alla storia principale è rappresentato dall'incontro tra il protagonista e Constellation, il collettivo di esploratori, scienziati e 'sognatori' desideroso di scoprire l'esistenza di nuove razze aliene senzienti.

Una volta entrati a far parte di questa 'famiglia allargata', il nostro alter-ego potrà portare avanti le attività di ricerca condotte da Constellation per studiare i Manufatti, dei misteriosi reperti ipertecnologici di chiara origine extraterrestre.



Gli indizi, dalle arcologie extraterrestri ai poteri 'ultraterreni'

Pur senza essere stata ancora ufficializzata, la presenza di una o più razze aliene senzienti viene avvalorata dalle scene dello Starfield Direct che mostrano delle arcologie extraterrestri imperlate da congegni ancora in funzione e, soprattutto, dai poteri ultraterreni sfoggiati dal personaggio nella sequenza finale dell'evento.

Il nostro alter-ego, quindi, potrà interagire con questi manufatti e sarà in grado di servirsene per sbloccare tutta una serie di abilità. Ma non è tutto. Uno dei Tratti selezionabili in sede di creazione del personaggio cita espressamente la presenza di 'DNA alieno', un dettaglio che suggerisce una compatibilità biologica e un qualche tipo di 'ibridazione' tra gli esseri umani e un'imprecisata razza extraterrestre.

Da questo punto di vista, la lore di Starfield sembra strizzare l'occhio agli appassionati di UFO e alla cosiddetta 'Teoria degli Antichi Astronauti', una tesi pseudoscientifica che ipotizza l'intervento degli alieni nella creazione del genere umano tramite un processo di 'fusione' genetica tra il loro DNA e quello dei primati.



Le speranze: da Star Trek ad Alien, passando per Interstellar

Il tema dell'ibridazione tra umani e alieni accennato da Bethesda durante lo Starfield Direct spiana la strada alle teorie più disparate sulle fattezze di questa misteriosa razza extraterrestre. L'ipotesi più probabile è ovviamente quella legata a una razza aliena umanoide, presumibilmente bipede e dalle fattezze simili a quelle degli esseri umani.

Certo, sotto il profilo strettamente biologico sarebbe quasi impossibile scoprire che due stelle limitrofe di una galassia di dimensioni sconfinate ospitino due specie senzienti quasi identiche dal punto di vista fisiologico e, addirittura, compatibili in termini di DNA. Sappiamo altresì che la fantascienza è piena di creature dall'aspetto pressoché umano, per tutta una serie di motivazioni.



In tal senso, Starfield potrebbe non fare eccezione e proporre degli alieni dalle fattezze umanoidi, in maniera non troppo dissimile da quanto proposto in serie come Star Trek o, rimanendo in ambito videoludico, Mass Effect: a suggerirlo sono le dimensioni e la foggia delle rovine aliene e dei portali interdimensionali intravisti nel Direct.

Non sono però da escludere sorprese, e anche in questo caso basta guardare alle opere di fantascienza più conosciute dal grande pubblico per averne la controprova: chissà, magari dall'altra parte di quei portali troveremo delle creature mostruose simili agli Xenomorfi di Alien, oppure delle entità 'ultra-senzienti' ascese a un nuovo piano dimensionale. E voi, come ve le immaginate le razze aliene intelligenti di Starfield? Fatecelo sapere con un commento.