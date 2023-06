Starfield, AMD è partner esclusivo di Bethesda: ci sarà l'FSR 2.0, ma non il DLSS?

Dopo aver fornito chiarimenti nei riguardi della versione retail di Starfield, Bethesda annuncia con orgoglio di aver stretto una collaborazione con AMD in vista dell'arrivo del titolo più ambizioso mai sviluppato da Todd Howard e soci.

Come ci viene confermato nel filmato che vi abbiamo riportato in apertura, AMD ha raggiunto un accordo esclusivo con Bethesda, e fornirà ai giocatori tutte le sue ultime tecnologie per godersi al meglio l'esperienza intergalattica offerta da Starfield e rendere più immersivo e ricco di dettagli il nostro viaggio.

Tramite le nuove dichiarazioni di Todd Howard, apprendiamo che Starfield offrirà il supporto ad AMD FSR 2.0, tecnologia di upscaling utile a migliorare le prestazioni del titolo mantenendo un'alta qualità visiva. L'accordo stretto tra le due parti, a meno di sorprese e chiarimenti futuri, sembra confermare l'assenza del supporto a NVIDIA DLSS, upscaler analogo all'FSR, che ha dimostrato di poter fare miracoli raddoppiando il framerate in giochi come Cyberpunk 2077 e Marvel's Spider-Man.



Todd Howard ha in ogni caso assicurato che, grazie alle nuove tecnologie impiegate da Bethesda, alle potenzialità del rinnovato Creation Engine 2 e all'apporto di AMD FSR 2.0, Starfield sarà "incredibile", tanto su PC quanto su console (l'upscaler sarà infatti disponibile anche su Xbox Series X).