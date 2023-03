Starfield: l'analisi del nuovo video svela le migliorie tra grafica e gameplay

Per uno sguardo più approfondito su questi e su tutti gli altri aspetti della grafica, del gameplay e dei contenuti della nuova esclusiva Microsoft non ci resta che attendere fino all' 11 giugno per assistere allo Starfield Direct, l'evento di Bethesda che verrà trasmesso dopo l'Xbox Showcase estivo .

Osservando con attenzione le sequenze di gameplay dell'ultimo trailer si notano, ad esempio, le modifiche compiute da Bethesda per migliorare le animazioni del personaggio nell'utilizzo delle armi da fuoco e del jetpack. Nelle nuove scene ingame di Starfield si possono apprezzare anche gli interventi sul sistema di illuminazione , sulle animazioni dei personaggi non giocanti e sulla leggibilità dell'interfaccia, specie per quanto concerne la mappa interattiva e gli elementi dell'HUD.

🎯 Gun combat and recoil is noticeably better. pic.twitter.com/WG9Ts3k37H — Starfield Beyond | News, Discussions & more! 🚀 (@starfieldbeyond) March 11, 2023

💡 Lighting has been tweaked to spread and reflect more realistically. (may be two different moons in the image) pic.twitter.com/5HZrXHyLxA — Starfield Beyond | News, Discussions & more! 🚀 (@starfieldbeyond) March 11, 2023

🧭 Compass HUD and ammo/grenade indicator has been tweaked. pic.twitter.com/Q621Yn8QNR — Starfield Beyond | News, Discussions & more! 🚀 (@starfieldbeyond) March 11, 2023