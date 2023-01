Starfield più grosso di Skyrim e Fallout? Alcuni tester sarebbero rimasti impressionati

Mentre gli appassionati provano ad indovinare la data di lancio di Starfield, in rete sono emerse alcune indiscrezioni su quello che può essere tranquillamente annoverato tra i videogiochi più attesi in assoluto nel 2023.

Stando a quanto riferito da Colt Eastwood nel corso dell'ultimo episodio di XNC Podcast, alcuni tester sarebbero rimasti fortemente impressionati dal lavoro compiuto fino ad oggi da Bethesda. A riferirglielo sarebbero state delle persone direttamente coinvolte nel testing dell'RPG sci-fi, informazioni che lui reputa di prima mano ma che noi, per ovvie ragioni, non siamo in grado di verificare. Le sue fonti gli avrebbero parlato di un gioco più ambizioso del previsto nonché considerevolmente più grosso di tutto ciò che s'è già visto in Skyrim e Fallout. Basandosi sulle loro dichiarazioni, Eastwood ha detto che Bethesda potrebbe aver ridefinito il senso della scala nei videogiochi.

Le sue parole sono indubbiamente molto interessanti, ma chiaramente sono tutte da verificare. Starfield avrebbe dovuto vedere la luce nel mese di novembre del 2022, ma Bethesda ha scelto di rinviarlo ed è ora atteso in un periodo corrispondente alla prima metà di quest'anno, sicuramente prima dell'estate 2023. Il lancio, ricordiamo, è previsto in esclusiva su Xbox Series X|S e PC Windows 10, con debutto immediato al day-one nel catalogo di Game Pass.

Mentre attendiamo la data d'uscita precisa, continuano ad emergere informazioni, come quelle relative all'esplorazione nell'universo di gioco e le scelte dei videogiocatori.