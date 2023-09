Starfield ed animazioni facciali assurde: i giocatori fanno ironia sui social

Nonostante i primi riscontri di critica e pubblico verso Starfield siano molto positivi, c'è un aspetto in particolare che genera dibattito tra i fan: si tratta delle animazioni facciali, da sempre uno degli aspetti più discussi (anche con ironia) all'interno dei giochi Bethesda. Ed il nuovo kolossal sembra non fare eccezione.

Le espressioni dei volti degli NPC che è possibile incontrare lungo il nostro viaggio spaziale sono già state prese di mira dall'utenza, che non esita a considerarle "brutte" e spesso esilaranti. Su Reddit in particolare un giocatore mostra le animazioni allarmate di un NPC quando ci si avvicina ad esso nel tentativo di borseggiarlo, che appaiono decisamente sopra le righe e grottesche. Da qui sono arrivate in massa testimonianze da parte di tanti altri fan che raccontano di vicende simili sperimentate nel corso della loro partita a Starfield.

"Gli occhi del mio personaggio a volte sembrano così, come se si fosse appena fatto di meth", dice un utente, mentre un altro ancora sottolinea come Bethesda ancora non abbia imparato a fare espressioni facciali credibili nonostante i tantissimi anni di attività sulle spalle. Qualcuno invece fa una battuta paragonando Starfield a The Elder Scrolls IV Oblivion: "Bethesda è tornata ad Oblivion e nel 2023 continua a realizzare le più brutte facce a blocchi possibili". E commenti simili si sprecano, su Reddit e non solo, anche se in ogni caso vanno ricordate anche le parole di elogio emerse dalla tech review di Starfield effettuata da Digital Foundry.

Cosa ne pensate di queste critiche ai volti? Siete d'accordo oppure c'è un po' di esagerazione?