Starfield: apre la pagina del supporto ufficiale, confermato il periodo d'uscita

Se da un lato si rinnovano i dubbi e le incertezze su Fable, cancellato internamente e passato all'Unreal Engine 5 secondo le ultime indiscrezioni, ecco che giungono invece conferme riguardanti Starfield, uno se non il titolo più atteso in assoluto dagli utenti Xbox per il 2023.

Come segnalato dall'account Twitter di Klobrille, Bethesda ha aperto la pagina ufficiale del supporto di Starfield, a cui i giocatori possono già rivolgersi per ottenere maggiori informazioni, per segnalare problematiche e chiedere aiuto all'assistenza. In tutto ci sono cinque categorie a cui potete accedere: Account, Acquisti, Supporto in-game (chiaramente non ancora attivo), Feedback, e Privacy / Dati Personali.

La pagina del supporto di Starfield ci conferma inoltre finestra di lancio e piattaforme di riferimento dell'epopea Sci-Fi di Bethesda: "Starfield arriverà esclusivamente su Xbox Series X|S e PC nella prima metà del 2023".

Stando ai rumor che si stanno facendo insistentemente strada in queste ore, Starfield arriverà sul mercato prima di Redfall, con lo shooter paranormale di Arkane Austin apparentemente previsto per il mese di maggio. A seguire - dando sempre credito alle voci di corridoio - ci saranno Hellblade 2 Senua's Saga a settembre e Avowed soltanto nel 2024. Chissà che tutte questi grandi produzioni non vengano nuovamente presentate durante il vociferato Xbox Showcase in programma per i primi mesi di quest'anno.