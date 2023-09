Starfield: tutte le armi uniche più forti e come trovarle

Nel mondo di Starfield è impossibile circolare senza qualche strumento di morte con cui difendersi, visto che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Cerchiamo quindi di capire quali sono le armi uniche più forti e come fare per metterci le mani sopra.

Prima di iniziare, occorre precisare che per ovvie ragioni questa guida include anticipazioni sulla trama. Se quindi non volete spoiler sulle missioni principali o secondarie, sul finale o su altri aspetti del titolo Bethesda Game Studios vi suggeriamo di non proseguire con la lettura.

Fiscal Quarter

Questo fucile si può ottenere completando la quest ‘Col denaro tutto si compra’, che vi verrà assegnata nel corso dell'avventura da Walter Stroud, il ricco anziano che si può trovare alla Loggia di Constellation. Terminata la missione, potrete ottenere questo fucile unico che ha in dotazione un buon mirino, un rateo di fuoco elevato e una gittata notevole.

Despondent Assassin

Si tratta di un fucile di precisione che ricorda il Dragunov. Per aggiungere l'arma alla vostra collezione dovrete volare fino ad Akila City, la base del Collettivo Freestar. Dopo aver parlato con Davis Wilson, questo vi assegnerà una missione: dovrete recarvi nel punto indicato con l'NPC e, assicurandovi che non gli accada nulla, eliminare alcuni animali. Completata la missione, tornate a fare rapporto e verrete ricompensati con questo fucile da cecchino i cui proiettili infliggono ingenti danni, con un bonus contro i bersagli umani e la piccola probabilità che il nemico colpito venga demoralizzato.

Deadeye

Cosa c'è di meglio che divertirsi ad essere pistoleri nello spazio? Grazie al revoler Deadeye, potete eliminare i vostri nemici come degli space cowboy, ma prima dovrete completare una serie di missioni. Per ricevere l'arma occorre atterrare ad Akila City e parlare con Daniel Blake. lo sceriffo del posto che vi condurrà da Emma Wilcox. La donna vi chiederà di completare una qualsiasi missione dalla tabella degli incarichi: scegliere quello più semplice e poi tornate da lei per riscuotere la ricompensa. Questo revolver è dotato di un numero limitato di proiettili con un potere d'arresto notevole, che però richiedono precisione per evitare di restare a secco prima di aver finito il lavoro sporco.

Keelhauler

Questa potente pistola di colore rosso si può ottenere sin dalle prime fasi dell'avventura, ma ad una condizione. Dovrete dedicarvi ad attività illecite di qualsiasi tipo: che sia un omicidio in luogo pubblico o furto, l'importante è che vi facciate cogliere in flagranza di reato. Recatevi quindi su Jemison, il pianeta di Nuova Atlantide, e fate in modo che vi arrestino (non opponete alcun tipo di resistenza, quindi). Così facendo, il Comandante Ikande vi proporrà un accordo e vi chiederà di diventare un agente sotto copertura con l'obiettivo di insinuarsi tra le fila della Flotta Cremisi. Vi farete quindi reclutare dalla fazione di criminali spaziali e, dopo aver completato qualche missione per loro, vi verrà data questa potente pistola dalla cadenza di fuoco elevatissima e la mod Berserker, che aumenta il danno ai bersagli che hanno poca armatura.

Last Priest

Il Last Priest è una letale arma corpo a corpo che si può ottenere durante una missione avanzata della main quest. Ad un certo punto della storia, il Cacciatore vi chiederà di eliminare o sottomettere Aquilus a Nuova Atlantide: fate quindi il vostro ingresso al Sanctum Universum della grossa città di Starfield e scegliete come procedere. A prescindere da quale sarà la vostra decisione, il Cacciatore vi fornirà l'arma come ricompensa per il vostro gesto. Il motivo per cui questa lama verde è tanto preziosa è la combinazione tra danno e velocità: i rapidi fendenti colpiscono duro e possono infliggere svariati status alterati al bersaglio. Insomma, chi ama il combattimento corpo a corpo non può lasciarsela sfuggire.

Experiment A-7

L’Experiment A-7 è una versione pesantemente modificata del fucile a pompa chiamato Breach. Nelle fasi finali della storia principale, dovrete parlare con Vladimir alla Loggia, che vi chiederà di visitare alcuni pianeti. Tra questi vi è anche Freya III, sul quale potrete sbloccare la quest intitolata Entangled: svolgendo tale missione, avrete l'opportunità di interagire con un NPC chiamato Ethan Hughes, al quale dovrete chiedere di ogni singolo scorpione che vive sul pianeta. Ad un certo punto della conversazione, spunterà l'opzione per persuaderlo e, se avete speso almeno un punto abilità in questa caratteristica Sociale, potrete convincerlo a donarvi l'arma, letale contro le creature aliene grazie al perk Sterminatore.

Unmitigated Violence

Una delle armi più forti di Starfield è l'Unmitigated Violence, un fucile laser che si ottiene completando la storia. Se volete questa speciale arma, dovrete assicurarvi di eliminare il Cacciatore nella quest finale, altrimenti dovrete rinunciare a questa ricompensa. Ciò che rende unico l'Unmitigated Violence è l'elevata quantità di danno inflitta con ogni colpo, senza contare gli ottimi accessori montati e la probabilità di infliggere status alterati come radioattivo e demoralizzato.

Eternity’s Gate

L’Eternity’s Gate è un’altra delle armi che si ottengono alla fine della storia. Per poter mettere le mani su questo fucile unico, dovrete schierarvi con il Cacciatore e sconfiggere l'Emissario, così da ottenere l'arma come ricompensa finale. A rendere davvero forte l'arma in questione sono i suoi effetti leggendari: oltre al bonus ai danni contro gli umani, il quarto proiettile sparato è sempre doppio.

