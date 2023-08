Starfield: arrestato l'autore dei leak, i motivi sono piuttosto gravi

Come ben ricorderete, nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito alla pubblicazione di un bel po' di materiale online a tema Starfield, dal momento che un utente americano aveva messo in qualche modo le mani su una copia fisica del gioco Bethesda. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che l'uomo sia stato arrestato.

Tutto ciò che riguarda l'accaduto è abbastanza folle, dal momento che la causa scatenante dell'arresto non è stata la fuga di informazioni sul gioco. I video pubblicato dal leaker hanno semplicemente consentito alle autorità di venire a conoscenza di atti illeciti compiuti dallo stesso. Più nello specifico, i report indicano che a casa dell'uomo vi fosse non solo della marijuana, ma anche un grosso quantitativo di oggetti rubati il cui valore ammonterebbe a circa 10.000 dollari.

Per chi non lo sapesse, nel corso dei suoi video il leaker parlava in maniera esplicita degli oggetti che sottraeva illegalmente al magazzino nel quale lavorava. Ciò avrebbe inevitabilmente allertato la polizia, che secondo quanto riportato da WCFtech ha fatto irruzione nel suo appartamento, ritrovando sia la droga che il materiale rubato, entrambi motivi validi per l'arresto.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le tantissime informazioni su Starfield che Pete Hines ha svelato durante un Q&A.