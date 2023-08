Starfield arriva in Accesso Anticipato: e la Superluna Blu gli dà il benvenuto!

In attesa di scoprire il parere della redazione di Everyeye su Starfield, mancano ormai soltanto poche ore all'apertura dei cancelli dell'Accesso Anticipato previsto per la nuova proprietà intellettuale di casa Bethesda.

Come ormai ampiamente noto, la software house ha infatti collocato nella nottata tra 31 agosto e 1 settembre l'orario di sblocco dell'Early Access di Starfield. Gli appassionati ansiosi di poter solcare l'universo su PC e Xbox Series X|S potranno tuttavia ingannare quest'ultima attesa con l'osservazione di un reale evento astronomico.

Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, il satellite della Terra si renderà infatti protagonista di uno spettacolo evocativo. In via eccezionale, il mese in corso ospiterà una seconda luna piena - già di per sé raro -, fenomeno noto anche come "Luna Blu". Questa notte, tuttavia, la nostra luna si troverà anche ad attraversare il punto più vicino alla Terra, presentandosi dunque come una Superluna. Alla vigilia del lancio anticipato di Starfield, i videogiocatori potranno dunque osservare in cielo la Superluna Blu. Nella nottata, il satellite apparirà più grande e luminoso del solito, con i momenti di maggior suggestione che coincideranno con l'orario del tramonto e dell'alba.



Il doppio fenomeno astronomico si è verificato l'ultima volta nel 2018 e tornerà a far mostra di sé solamente nel gennaio del 2037.