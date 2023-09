Starfield: arriva il DLSS 3 a pagamento, eccolo in video a 8K e 30fps

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della mod con il DLSS 2 di Starfield, il noto modder PureDark è tornato in azione e, come promesso, ha realizzato anche una versione a pagamento della mod che consente di utilizzare il DLSS 3 nel titolo Bethesda.

Ovviamente in tanti hanno approfittato di questa iniziativa per abbonarsi al Patreon dello sviluppatore al fine di procurarsi tutti i file necessari ad utilizzare la tecnologia Nvidia anche in Starfield. Ma com'è che si comporta? Dai primi test, sembrerebbe che si tratti di un'ottima aggiunta. A sottolinearlo è il video di John Papadopoulos di DSOGaming, che nei test effettuati con la sua fiammante Nvidia GeForce RTX 4090 è riuscito a giocare addirittura a risoluzione 8K a 30fps, sebbene il framerate del video non sia stabilissimo e mostri il fianco a numerose oscillazioni.

Il video non solo mette in evidenza la maggior pulizia visiva che si ottiene con la tecnologia dell'azienda verde, ma prova anche a proporre una serie di modifiche ai colori per migliorare alcuni aspetti del gioco Bethesda.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla mod e sul suo funzionamento, non ci resta che lasciarvi al video che mostra il DLSS 3 in azione su Starfield.