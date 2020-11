Starfield in arrivo nel 2021? Un piccolo dettaglio rilancia il rumor!

Nonostante il mistero che ancora avvolge il progetto, la curiosità relativa alla nuova IP targata Bethesda, con i videogiocatori che si domandano quando potranno assistere ad un completo reveal di Starfield.

Nel corso del mese di ottobre, il progetto è stato protagonista di molteplici indiscrezioni e voci di corridoio, in particolare in seguito alla diffusione in rete di presunti leak legati al titolo. Di recente, questi misteriosi screenshot sono tornati ad attirare l'attenzione degli appassionati amanti delle speculazioni. A destare l'interesse è stato - circostanza piuttosto peculiare - l'abbigliamento di un dipendente Bethesda.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, una T-Shirt a tema Starfield indossata da quest'ultimo riporta sulla manica un simbolo molto simile a quanto mostrato in una delle presunte immagini leak di Starfield. Un dettaglio intrigante, anche se certamente non una conferma definitiva della veridicità del materiale trapelato in rete nel corso delle ultime settimane. Ad ogni modo, la circostanza è stata sufficiente a riaccendere l'interesse del pubblico dei forum, che è tornata ad analizzare le possibili informazioni condivise dalla fonte responsabile della diffusione dell'immagine.



Ebbene, quest'ultima identificava il 2021 come anno di pubblicazione di Starfield: che possa trattarsi di una previsione veritiera? Al momento, ovviamente, non c'è modo di verificarlo: non resta dunque che attendere aggiornamenti ufficiali da Bethesda!