Starfield in arrivo, ma attenzione agli spoiler: leak avvistati in rete

Il team di Bethesda ha da poco offerto una ricca selezione di nuove informazioni sul gameplay di Starfield, attualmente in fase Gold e ormai prossimo al debutto.

Le settimane che ci separano dal day one potrebbero tuttavia rivelarsi più lunghe del previsto per gli appassionati di GDR. In rete c'è infatti preoccupazione per l'avvistamento di possibili spoiler legati alla trama principale di Starfield. In particolare, l'allerta è partita da Twitter, dove un utente - attivo come "XboxTears360" sul social network - starebbe pubblicando un ampio numero di dettagli sulla trama del gioco.

Ovviamente, al momento non vi è modo di verificare o meno la veridicità delle anticipazioni rivelate dall'utente, ma la circostanza ha generato non poca preoccupazione in coloro che attendono da tempo il lancio della nuova IP di Bethesda. Fenomeno purtroppo sempre più frequente, il leak di informazioni dettagliate sulla componente narrativa di giochi molto attesi ha colpito negli ultimi anni anche produzioni del calibro di The Last of Us: Parte II e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In questa fase, a chi attende il debuttto di Starfield non resta altro da fare che prestare particolare attenzione nell'utilizzo dei social media.



Disponibile a partire dal prossimo 6 settembre 2023 su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass, Starfield consentirà un'ampia libertà di azione ai suoi esploratori spaziali.