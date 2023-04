Starfield: in arrivo il controller speciale per Xbox Series X|S? Leak dalla Cina

In attesa dello Starfield Direct di giugno, dai social cinesi rimbalzano in Occidente le immagini di un presunto controller speciale per Xbox Series X|S dedicato a Starfield.

Gli scatti provenienti dalla Cina mostrano nel dettaglio il design di un controller che, presumibilmente, dovrebbe essere commercializzato da Microsoft entro i prossimi mesi per promuovere il lancio dell'ambizioso GDR free roaming di Bethesda, previsto per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Scorrendo le immagini leak si possono osservare i particolari della scocca frontale che riprendono l'HUD di Starfield, come pure i dettagli della scocca posteriore in colorazione rossa che rimandano al programma Constellation, la missione a cui il nostro alter-ego dovrà prendere parte per esplorare i sistemi stellari limitrofi al nostro.

Per rimanere in tema di accessori e periferiche per console verdecrociate, qui trovate le ultime anticipazioni sulla nuova Scheda di Espansione 'economica' di WD per Xbox Series X|S, una cartuccia da 1TB apparsa di recente sulle pagine dello store statunitense di Best Buy. Sapevate inoltre che dal 6 giugno sarà ufficialmente in vendita il nuovo bundle Xbox Series X con Diablo 4?