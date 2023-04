Starfield, è in arrivo un'Open Beta? No, è solo un annuncio sponsorizzato

Mentre diventa disponibile il preload di Redfall, resta alta l'attesa per il prossimo esordio di Starfield, grande epopea sci-fi di Bethesda in arrivo a settembre.

In una costante ricerca di nuovi dettagli sul titolo, la community di Reddit si è tuttavia imbattuta in una strana pubblicità. Come verificato anche dalla redazione di GameSpot, cercando "Starfield" sul motore di ricerca britannico di Google è infatti possibile imbattersi in un annuncio sponsorizzato che segnala la possibilità di accedere a una misteriosa "Open Beta di StarField".



Come intuibile dalla grafia errata utilizzata per indicare il gioco, la pubblicità non è però in alcun modo legata a Bethesda. La software house non ha infatti mai annunciato una Open Beta di Starfield, che al momento non risulta essere in alcun modo in programma. Stando alle testimonianze apparse su Reddit, cliccare sulla pubblicità porta a una pagina dalla quale è possibile scaricare un file eseguibile. La natura di quest'ultimo - ovviamente non si tratta di una Open Beta o di altri contenuti legati a Starfield - non è al momento chiara.

Nell'invitarvi dunque a prestare attenzione, ricordiamo che resta invece valido l'appuntamento con lo Starfield Direct di domenica 11 giugno, con lo show che alzerà il sipario sulle caratteristiche di gameplay dell'esclusiva Microsoft.