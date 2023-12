Starfield: veicoli in arrivo nel 2024? Bethesda lavora a 'modi tutti nuovi per viaggiare'

Dopo essersi impegnati a risolvere il bug dell'asteroide agganciato all'astronave di Starfield, Bethesda anticipa i regali di Natale confermando di essere al lavoro su 'modi tutti nuovi per viaggiare', suggerendo così l'arrivo dei veicoli (e di tante altre novità) nella space opera in esclusiva Xbox.

Il team social della sussidiaria di ZeniMax e Microsoft coglie l'occasione offertagli dal messaggio di auguri per le feste di fine anno e, dalle colonne di Reddit, spiega di aver "lavorato duramente su molti dei problemi che ci avete segnalato e ci aspettiamo di risolverli con un aggiornamento in arrivo a inizio 2024, una patch che includerà un gran numero ci correzioni e ottimizzazioni. [...] Stiamo anche lavorando duramente su molte delle nuove funzionalità che ci avete richiesto, dalle mappe delle città al supporto per le mod fino ad arrivare a tutti i nuovi modi per viaggiare (rimanete sintonizzati!)".

A detta di Bethesda, queste nuove funzionalità verranno implementate con cadenza regolare insieme ai correttivi e agli interventi sulla 'qualità di vita' e l'ottimizzazione delle prestazioni, con Major Patch che verranno pubblicate indicativamente ogni sei settimane.

Restiamo quindi in attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Bethesda e, soprattutto, di capire se i tanto richiesti veicoli di Starfield faranno o meno parte del pacchetto di funzionalità inedite preannunciate da Bethesda con i 'modi tutti nuovi per viaggiare' in arrivo nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.