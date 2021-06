Starfield: l'artwork dell'E3 2021 mostrato integralmente da Klobrille

Pur non essendoci stata una conferma davvero esplicita da parte di Microsoft, la presenza di Starfield all'E3 2021 di Microsoft sembra essere una certezza. Il titolo Sci-Fi rappresenta la prima nuova IP di Bethesda da oltre 25 anni a questa parte, e sta riuscendo a catalizzare su di sé la curiosità e l'attesa di moltissimi giocatori.

Ci eravamo già accorti come nell'artwork mostrato dalla casa di Redmond in occasione dell'annuncio del suo evento "Microsoft & Bethesda Games Showcase" fosse incluso anche il pianeta di Starfield. L'insider Klobrille, tra i più affidabili in circolazione e costantemente a stretto contatto con il mondo Xbox, ha ora mostrato l'illustrazione nella sua versione integrale.

Ciò che potete ammirare in cima alla notizia sembra essere proprio essere legato all'originale teaser di Starfield che Bethesda presentò in pompa magna all'E3 2018. Il post di Klobrille non è accompagnato da alcuna didascalia, quasi volesse essere una tacita conferma che il gioco farà nuovamente la sua comparsa durante lo showcase di Microsoft.

Secondo le ultime indiscrezioni del solito Jason Schreier, Microsoft e Bethesda coglieranno l'occasione per annunciare la data di lancio di Starfield. Tuttavia, sia il giornalista di Bloomberg che Jeff Grubb e Tom Warren concordano nell'escludere che l'esperienza Sci-Fi possa essere pubblicata entro il 2021.