Starfield: l'artwork dello Star Wars Day svela un importante dettaglio del robot VASCO

In occasione dello Star Wars Day, i curatori dei social di Bethesda hanno condiviso un artwork celebrativo che immortala tutti i robot dei GDR più iconici della compagnia, ivi compreso VASCO, l'amichevole companion di Starfield.

Nel bozzetto realizzato da Bethesda nella ricorrenza dello Star Wars Day, il droide di servizio di tutti gli esploratori del Campo Stellare ci saluta amichevolmente insieme a tutti gli altri rappresentanti in acciaio e silicio dei videogiochi più rappresentativi della ludoteca della sussidiaria degli Xbox Game Studios.

L'artwork, oltretutto, ci permette di svelare un piccolo ma significativo dettaglio di VASCO, ovvero quello delle sue "reali" dimensioni. In tutti i precedenti filmati e render condivisi in queste settimane da Bethesda, il robot da compagnia degli esploratori di Starfield è stato infatti mostrato in contesti che non consentivano agli appassionati di appurare quanto fosse effettivamente grande.

Le proporzioni tra gli altri androidi ritratti nell'artwork, d'altronde, coincidono perfettamente con le dimensioni delle loro controparti videoludiche, come nel caso del Securitron di Fallout New Vegas e del Mister Handy di Fallout 4, di conseguenza le dimensioni del VASCO immortalato nel nuovo bozzetto di Bethesda dovrebbero essere le medesime di quelle del robot che vedremo passeggiare per i corridoi delle astronavi di Starfield che solcheranno le stelle del kolossal GDR a partire dall'11 novembre 2022 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.