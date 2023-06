Starfield, aspettando il Direct: ancora avvistamenti per il controller Xbox esclusivo

Con l'Xbox Showcase ormai vicinissimo cresce l'attesa anche per lo Starfield Direct che andrà in onda sempre domenica 11 giugno, subito dopo la conclusione dell'evento principale. Tante le novità previste per il prossimo kolossal Bethesda, compreso con tutta probabilità il controller speciale a tema.

Il controller di Xbox di Starfield è apparso in una nota catena USA negli scorsi giorni, ma adesso sembra esserci stato un ulteriore avvistamento, proveniente stavolta dalla Francia. A rivelarlo un utente su Reddit, che ha diffuso immagini del fronte e del retro della confezione, praticamente identica a quella già comparsa precedentemente in rete. Nella foto pubblicata sul famoso forum è visibile anche il prezzo del prodotto, fissato ad 89,99 euro.

Appare dunque ormai sempre più sicuro il reveal ufficiale del controller dedicato a Starfield nel corso del Direct, che potrebbe anche svelare nel dettaglio quando il pad sarà disponibile a tutti gli effetti per la vendita. Secondo le voci di corridoio, inoltre, i preordini di Starfield potrebbero partire subito dopo l'Xbox Showcase: ricordiamo che l'uscita dell'Action/RPG galattico di Bethesda è stata fissata al 6 settembre 2023, e promette di rivelarsi l'uscita Xbox più importante di tutta l'annata.

A parte controller e preordini, cosa vi aspettate di vedere allo Starfield Direct?