Starfield, aspettando novembre: gli interni delle astronavi nei suggestivi artwork

A breve distanza dalla pubblicazione di un messaggio di Todd Howard in occasione del National Space Day , i videogiocatori in fervente attesa di Starfield possono dare un nuovo sguardo all'universo del titolo.

Dagli sviluppatori di casa Bethesda, arrivano infatti nuove concept art dedicate all'epopea sci-fi da tempo in sviluppo negli studi della software house. Gli artwork, raccolti meticolosamente dalla community attiva sul forum di Reddit, vedono in particolare al centro della scena degli interni. Decisamente suggestivi, questi ultimi sembrano essere legati sia ad astronavi sia a colonie spaziali di vario genere.



Ad esempio, nelle immagini possiamo osservare cantieri futuristici di costruzione di veicoli spaziali, oltre a scenari che ricordano imponenti impianti produttivi. Accanto a questi ultimi trovano però spazio anche ambienti dedicati alla vita quotidiana, per quanto possa essere "quotidiana" una vita vissuta nello spazio profondo. I più curiosi possono visionare le concept art a tema Starfield direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare delle ultime creazioni firmate dagli artisti di casa Bethesda?



Al momento, lo ricordiamo, la data di lancio dell'attesissima esclusiva Microsoft resta fissata per il prossimo 11 novembre 2022. Maggiori dettagli sul titolo potrebbero invece essere condivisi già a giugno, in occasione dell'Xbox + Bethesda Showcase 2022.