Starfield, aspettando Xbox & Bethesda Showcase: tutti gli artwork in un unico posto

Nonostante figuri tra i videogiochi più attesi della generazione, Starfield non si è ancora mostrato in un vero e proprio video di gameplay. Come se non bastasse, recentemente ha anche subito un rinvio che ha spostato la data di lancio dall'11 novembre di quest'anno ad un generico 2023.

Tutte le speranze dei giocatori sono ora riposte nell'Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, grande evento estivo dal quale l'intera comunità s'aspetta grandi cose. Nel frattempo, potete immergervi nel nuovo universo creato da Bethesda grazie al lavoro certosino di un fan, che ha raccolto in un unico posto tutti gli artwork di Starfield pubblicati fino ad oggi attraverso i canali ufficiali.

In attesa di vederlo in azione, potete spulciare le illustrazioni per assaporare le atmosfere della città di New Atlantis con i suoi tre soli visibili nel cielo, l'istallazione Neon adagiata in mezzo al mare e la piccola Akila City circondata tra le montagne. iTardavk, questo il nome dell'utente che si è prodigato nel lavoro, ha catalogato tutti gli artwork per tematiche: oltre alla categoria Città, che abbiamo appena visto, ci sono anche Fazioni, Interni, Dungeon, Ambientazioni, Spazio, Armature ed Equipaggiamenti, Robot, Oggetti, Navi e Immagini Promozionali. Le trovate tutte a queste indirizzo, prima di lasciarvi andiamo vi ricordiamo però che Starfield è in sviluppo per Xbox Series X|S e PC, ed è atteso in Xbox Game Pass fin dal day one.