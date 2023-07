Starfield: un assaggio della personalizzazione delle navi, cortesia di Bethesda

Come più volte affermato da Bethesda, Starfield avrà un elevato grado di personalizzazione che riguarderà anche la nostra nave spaziale. Un piccolo ma interessante assaggio di questo potente editor ce lo forniscono gli sviluppatori attraverso un nuovo post su Twitter.

Si tratta di una clip brevissima, della durata letteralmente di soli tre secondi, ma bastano per sintetizzare al meglio le opportunità che offre il kolossal sci-fi in arrivo su PC e Xbox Series X/S il prossimo 6 settembre. Astronavi dalla forma e dalle dimensioni completamente differenti possono essere create dagli utenti, che hanno una totale libertà di azione e movimento con l'editor: che si tratti di una piccola navicella oppure di un velivolo spaziale assai massiccio, in Starfield è possibile dare libero sfogo alla fantasia creando la nave dei propri sogni.

"Personalizzate tutto delle vostre navi, a partire dai loro stessi nomi", questo il breve messaggio di accompagnamento per la clip, che riassume in maniera chiara ciò che sarà possibile fare nel gioco completo una volta disponibile. E del resto Bethesda lo ha già detto chiaramente: il realismo e la personalizzazione saranno tali che in Starfield si potranno pure avere case da pagare con un mutuo, tanto grande è l'impegno che gli sviluppatori ci hanno messo per dare vita ad una galassia quanto più possibile credibile.

Aspettando dunque il lancio a settembre, potete intanto rileggere la nostra anteprima di Starfield, così da avere idee ancora più chiare sulle potenzialità del nuovo, enorme Action/RPG di Bethesda.