Starfield: un assurdo glitch permette di ottenere Crediti infiniti

State giocando a Starfield e vi farebbe comodo accumulare un bel po' di Crediti? Sappiate allora che esiste un glitch che permette di ottenere quantità spropositate di denaro nel titolo Bethesda.

Il glitch in questione è un grande classico, dal momento che consiste nel seguire una serie di precisi passaggi che, alla fine di un percorso, fanno sì che il protagonista vada a posizionarsi al di sotto della mappa, agendo liberamente senza che gli altri possano individuarlo.

Più nello specifico, il glitch scoperto dai videogiocatori di Starfield può essere attivato a Nuova Atlantide, nell'area del Distretto Commerciale, raggiungibile tramite il mezzo pubblico situato in ogni area della città. Una volta sul posto, dovete dirigervi verso il grosso ponte sulla destra e poi seguire il percorso indicato nel video che trovate in apertura.

Prima di partire in questa bizzarra impresa, dovete assicurarvi di avere a disposizione un po' di medikit con sui ripristinare la salute del personaggio e un Boostpack. Se non avete ancora l'oggetto nel vostro inventario, vi suggeriamo di dare una rapida occhiata alla nostra guida su come procurarsi un Boostpack in Starfield, senza il quale non potrete eseguire alcuni spostamenti fondamentali per l'attivazione del glitch.

Una volta seguiti tutti i passaggi, vi ritroverete a poter camminare sotto il livello della mappa, notando che in corrispondenza dei vari negozi vi è una cassa contenente i beni in vendita. Vi sconsigliamo di mettere le mani su pericolosa merce di contrabbando, che potrebbe mettervi nei guai con una qualsiasi scansione. Sarebbe infatti preferibile recarsi presso il venditore di navi, la cui cassa contiene più di 70.000 Crediti. Raccogliete la refurtiva, fate trascorrere del tempo e tornate per ottenere di nuovo la cifra. Così facendo, potrete ottenere Crediti infiniti da spendere come preferite in giro per lo spazio.

Se invece volete un metodo più veloce ma che potrebbe impedirvi di sbloccare gli obiettivi, potete dare uno sguardo alla guida con tutti i trucchi di Starfield.