Starfield: l'astronave Frontier prende vita nello splendido modellino di Adam Savage

Sullo sfondo del Q&A che ha fatto luce sulle libertà e vastità sconfinate di Starfield, Bethesda ha deciso di affidare all'ex MythBuster Adam Savage il compito di realizzare un modellino della Frontier, la prima astronave che avremo modo di pilotare nella space opera di Todd Howard e compagni.

Dopo aver fatto amicizia con lo Xenomorfo animatronico di Alien Covenant, Adam Savage decide quindi di esplorare ancora una volta lo spazio profondo per dare forma al vascello interplanetario che farà da sfondo alle prime avventure da vivere nel prossimo GDR sci-fi di Bethesda.

Forte dell'esperienza maturata negli anni, l'ex MythBuster ha tratto spunto dai render, dai video in-engine e dai diagrammi esplicativi mostratigli dagli sviluppatori al seguito di Todd Howard per ricostruire nei minimi dettagli l'astronave Frontier di Starfield.

Nel filmato in cima alla notizia potete ammirare Adam Savage lavorare alacremente ai singoli elementi modulari del modellino della Frontier, con tantissimi aneddoti sulla realizzazione del plastico e delle interessanti dritte per tutti coloro che vorranno cimentarsi in un'impresa simile.

Nell'attesa di ammirare la versione completa della Frontier di Adam Savage, vi ricordiamo che Starfield è in fase Gold ed è già in preload su Xbox Series X|S e PC Windows Store.