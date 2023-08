Starfield attesissimo: supera Baldur's Gate 3 tra i giochi più venduti su Steam

Manca pochissimo all'arrivo di Starfield, disponibile in Early Access dal primo settembre per tutti coloro che hanno preso la Premium Edition e dal 6 settembre per tutti gli altri, ma l'attesa nei confronti del kolossal sci-fi di Bethesda è tale che su Steam ha già conquistato la vetta dei più venduti.

Starfield diventa l'attuale gioco più venduto sulla piattaforma digitale di Valve nonostante ufficialmente non sia ancora disponibile. In questo modo scalza dunque dalla vetta Baldur's Gate 3, finora primatista a livello di vendite su Steam sin dall'esordio della versione completa avvenuto comunque quasi un mese fa, lo scorso 3 agosto.

L'Action/RPG a tema spaziale di Bethesda sembra dunque gettare le basi per un possibile grande successo commerciale, e non resta dunque che attendere il suo esordio su PC e Xbox Series X/S tra pochissimi giorni, così da avere un quadro più chiaro dei risultati che raggiungerà. Nel frattempo è arrivato il sito che permette di creare build di Starfield, utile così per ingannare l'attesa per l'uscita del gioco completo e per comprendere come sviluppare al meglio le caratteristiche del proprio avventuriero galattico.

Ma se volete scoprire ancora più dettagli sull'opera, la nostra anteprima sul prologo di Starfield ha tutto ciò che serve per farvi sognare con ancora più forza i vostri viaggio nello spazio immaginato da Bethesda.