Starfield avrà più contenuti originali di Skyrim e Fallout 4 insieme, rivela Todd Howard

Mentre spuntano le prime ipotesi circa la durata complessiva di Starfield, il volto noto di Bethesda, Todd Howard, è tornato a parlare del titolo sci-fi in occasione di una recente intervista concessa ai microfoni del portale IGN.

Una delle questioni affrontate da Howard riguarda la proceduralità dei contenuti. Dopo lo Starfield Direct, infatti, molti videogiocatori temevano che, vista la vastità dell'esperienza, gran parte dei contenuti di questo ambizioso titolo sarebbe stata generata attraverso un algoritmo. Ma sembra non sia questo il caso.

Howard ha infatti rassicurato i fan, rivelando che Starfield supererà anche i precedenti blockbuster dello studio in quanto a contenuti 'originali' - ovvero realizzati direttamente dagli sviluppatori. Di seguito le sue dichiarazioni:

"[Starfield] presenterà più contenuti originali di Skyrim e Fallout 4 messi insieme".

"I pianeti e il paesaggio sono generati proceduralmente, è vero. Ma quanto a contenuti originali, c'è molto di più che in qualsiasi altro gioco abbiamo mai fatto. Ho smesso di basarmi sui numeri, ma rimanendo solo in ambito dialoghi.. c'è davvero molto di più che nei nostri vecchi titoli".

In tal senso, rivela Howard, Starfield sarà molto simile a Red Dead Redemption 2, in quanto offrirà ai giocatori un'esperienza profonda e immersiva, paragonabile in poche parole a quella di un vero e proprio 'western spaziale'.

Ma Starfield riuscirà davvero a soddisfare le aspettative dei videogiocatori e a imporsi come nuovo fenomeno videoludico? Non ci resta che attendere il prossimo 6 settembre per scoprirlo.