Starfield avrà DLC, microtransazioni o mod 'premium'? Chiari indizi dal rating ESRB

Continuano a emergere informazioni dal rating ESRB di Starfield dopo i riferimenti al sesso. Stando a quanto specificato dai curatori dell'Entertainment Software Rating Board statunitense, la prossima space opera di Bethesda conterrà dei non meglio precisati 'elementi da acquistare ingame'.

Il riferimento generico agli 'in-game purchases' di Starfield campeggia sulla scheda pubblicata dall'ESRB per classificare la nuova avventura ruolistica degli autori di Skyrim e Fallout 4 con il rating "M - Mature", corrispondente al PEGI 18.

La presenza del 'bollino' sugli acquisti ingame di Starfield nel rating ESRB suggerisce quindi la volontà, da parte di Bethesda, di affiancare al lancio del nuovo GDR sci-fi l'apertura di un Negozio interno per customizzazioni estetiche e DLC destinati a espandere il perimetro ludico e contenutistico del titolo. C'è poi un altro fattore da considerare, ossia quello delle mod e dell'approccio che il team di Bethesda è solito adottare per distribuire le espansioni fan made direttamente dal menù iniziale di videogiochi come i già citati Skyrim e Fallout 4.

Nel novembre del 2021, d'altronde, Todd Howard confermo che Starfield avrebbe supportato le mod e che Bethesda si sarebbe impegnata per renderle disponibile "come nei nostri giochi precedenti": dietro al riferimento agli acquisti in-game, quindi, potrebbe celarsi il ritorno del Creation Club e del relativo elenco di mod 'premium' localizzate, testate e vendute da Bethesda su PC e console.