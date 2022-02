Starfield avrà un'estetica 'NASA-punk': Bethesda svela i segreti del comparto artistico

Dopo aver mostrato in video la genesi dell'illustrazione di Starfield, Bethesda svela nuovi dettagli sulla componente grafica e prettamente stilistica del suo kolossal sci-fi e lo fa con le parole pronunciate dal Lead Artist Istvan Pely ai microfoni di Xbox Wire.

L'esponente del team di designer e artisti digitali impegnati sul prossimo GDR free roaming degli autori di The Elder Scrolls e Fallout prende spunto dal trailer sulla key art per spiegare come "all'inizio dei lavori, quando stavamo ancora cercando di stabilire l'estetica generale del progetto, abbiamo deciso di coniare tra noi artisti il termine 'NASA-punk' per descrivere l'universo sci-fi che stavamo costruendo, un universo che sarà molto radicato e riconoscibile. Volevamo infondergli un aspetto molto realistico, e così abbiamo tracciato una linea temporale che va dai giorni nostri al futuro per fare in modo che la nostra tecnologia spaziale potesse risultare credibile ed esteticamente riconoscibile".

Anche Rick Vicens, lo sviluppatore a capo del team impegnato nella realizzazione delle animazioni di Starfield, concorda con Pely nel definire la nuova epopea spaziale di Bethesda come un GDR dall'estetica "NASA-punk", sottolineando a tal proposito come "per noi animatori era semplicemente il termine perfetto per definire la direzione artistica che stavamo già prendendo, appena l'ho sentito pronunciare è scattato qualcosa in me. Penso quindi che sia un termine fondamentale che si addice perfettamente a ciò che stiamo portando avanti sin dall'inizio del progetto".