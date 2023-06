Starfield avrà 'il minor numero di bug mai visto in un gioco Bethesda', parola di Xbox

I fan sono rimasti fortemente colpiti dallo Starfield Direct dell'11 giugno: la space opera di Bethesda sembra in ottima forma e si attende con grande curiosità l'esordio del gioco il prossimo 6 settembre. Ma in molti non dimenticano neanche quanto spesso i day one dei titoli Bethesda siano problematici.

Bug, glitch ed inconvenienti anche gravi hanno spesso afflitto al debutto le produzioni più importanti della compagnia, che ha dunque dovuto fare più volte ricorso a patch numerose per sistemare i suoi giochi. Sarà lo stesso destino anche per Starfield? Chiaramente solo il day one ci potrà dare le risposte effettive e definitive che cerchiamo, tuttavia Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha voluto rassicurare i giocatori sulla tenuta del gioco non appena disponibile sul mercato, affermando che ci saranno molto meno bug rispetto ad altre produzioni Bethesda.

"Abbiamo un numero spropositato di persone interne che ci stanno sopra. Lavorando con Todd Howard ed il suo team a Bethesda, posso vedere il numero di bug rilevati e posso dire che, numeri alla mano, se Starfield venisse pubblicato oggi sarebbe il gioco Bethesda con il minor numero di bug mai pubblicato. E stiamo parlando di oggi, abbiamo ancora tempo prima del debutto", dichiara Booty dimostrando dunque piena fiducia sull'operato degli sviluppatori.

Bethesda si sta dunque impegnando per regalare un'esperienza rifinita nel miglior modo possibile già dal 6 settembre, quando l'opera sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S. Nel frattempo Todd Howard ha rivelato a che risoluzione gira Starfield, rivelando dettagli anche sul frame-rate.