Starfield avrà un'integrazione totale con le RTX NVIDIA, secondo un rumor

Continuano le voci di corridoio sull'atteso kolossal sci-fi di Bethesda previsto su PC e Xbox Series X/S. Il database di Steam potrebbe aver anticipato il possibile reveal della data di lancio di Starfield a breve, oltre a lasciar intendere la lavorazione di DLC post-lancio, e adesso arrivano dettagli aggiuntivi sulla versione PC.

Stando al profilo LinkedIn di Germain Mazac, programmatore grafico di Bethesda al lavoro sull'Action/RPG, Starfield dovrebbe avere il completo supporto alle RTX di NVIDIA e di conseguenza accedere ai loro benefici esclusivi quali Global Illumination, Direct Illumination e DLSS. Resterebbe in ogni caso da capire se per davvero verranno supportate tutte queste funzioni, in ogni caso si resta in attesa di una conferma definitiva da parte di Bethesda o Microsoft sulla questione.

Non ci sono ulteriori dettagli aggiuntivi sul versante tecnico di Starfield, sebbene trattandosi di un progetto pensato interamente per la next-gen, oltre alla sua importanza all'interno dei piani degli Xbox Game Studios, è logico attendersi il supporto alle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato PC. L'opera vuole essere estremamente ambiziosa anche sul versante puramente ludico: Starfield sarà pieno di metropoli ed insediamenti alieni, almeno stando alle parole di Nate Purkeypile, ex sviluppatore di Bethesda.

Cosa vi aspettate da Starfield, lo giocherete su PC o su Xbox Series X/S?