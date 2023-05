Starfield avrà un lancio problematico come Redfall? Phil Spencer rassicura i fan

Il lancio di Redfall ha lasciato un forte amaro in bocca ai giocatori: tra problemi ludici, tecnici e di contenuti, l'opera Arkane Austin non si è rivelata il successo sperato. E vedendo lo stato in cui è stato pubblicato, molti fan Xbox hanno iniziato a temere che anche con Starfield potrebbe verificarsi la stessa situazione.

Le preoccupazioni dei giocatori in merito all'Action/RPG sci-fi di Bethesda sono state trattate da Phil Spencer nel corso di una lunga intervista con Kinda Funny Games, con il capo della divisione Xbox che ha voluto rassicurare gli utenti sul futuro lancio di Starfield, spiegando che Microsoft ha in questo caso "svolto un lavoro migliore" in termini di assistenza nello sviluppo. E le ragioni dietro questo maggiore impegno verso Starfield sta nel fatto che il gioco "era ancora nelle fasi iniziali di produzione" quando Bethesda è entrata a far parte della scuderia Xbox.

Per Redfall il discorso era diverso dato che la produzione Arkane era già in una fase di sviluppo molto più avanzata, ed è qui che secondo Spencer sono stati commessi gli errori più grossi. "Quando compriamo uno studio, ci sono giochi già in sviluppo e poi ce ne sono altri che sono ancora nelle primissime fasi o addirittura in fase di concept. Penso che dobbiamo migliorare il nostro impegno nel sostenere giochi già a metà del loro sviluppo quando entrano a far parte di Xbox", spiega Spencer, che prosegue: "Non abbiamo fatto un buon lavoro all'inizio nel sostenere Arkane Austin ed aiutarli a comprendere cosa significa essere parte di Xbox e della sua linea di first-party, avremmo dovuto mettere a disposizione alcune delle nostre risorse interne per aiutarli a portare avanti quel viaggio ancora meglio. E invece li abbiamo lasciati da soli a lavorare sul gioco".

Per il numero uno di Xbox sostenere sin dall'inizio qualunque produzione ed i loro team è importante per aumentare le chance di successo: "Non bisogna lavarsene le mani, ogni gioco dei nostri team che pubblichiamo è un gioco Xbox, dunque dobbiamo assumercene la piena responsabilità". E sebbene i lavori su Redfall fossero già molto avanzati al punto da rendere più difficile sostenerli, Spencer non si nasconde dietro giustificazioni: "Dovevamo esserci sin da subito per il director Harvey Smith ed il suo team, credo fosse il nostro compito, e dovevamo poi esserci per tutto lo sviluppo. E' un gioco realizzato in Unreal Engine, abbiamo diversi studi che nel corso degli anni hanno realizzato grandi produzioni in Unreal Engine, credo che siamo arrivati ad aiutarli troppo tardi quando hanno incontrato alcune difficoltà".

E' per queste ragioni che Phil Spencer si è detto deluso dal lancio di Redfall, prendendosi le responsabilità per quanto accaduto. Sempre nel corso della stessa intervista, inoltre, Phil Spencer ha promesso nuovi giochi all'Xbox Showcase di giugno, dove verrà svelato quale sarà il futuro di Xbox e delle sue produzioni.