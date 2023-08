Starfield avrà il New Game Plus? Anticipazioni (senza spoiler) sull'esperienza endgame

Dalle dichiarazioni rese a GQ Magazine UK da alcuni dei membri di spicco del team di sviluppo di Bethesda Game Studios emergono degli importanti retroscena (rigorosamente senza spoiler) sulla storia di Starfield e sulla possibilità di ricominciare l'avventura spaziale in modalità New Game Plus.

Nel corso dell'intervista, gli esponenti di Bethesda hanno ripercorso idealmente lo sviluppo di Starfield partendo dal 2013 e dai primissimi concept di Project Genesis, il "videogioco spaziale" sognato da Todd Howard dopo aver dato forma alla dimensione fantasy di The Elder Scrolls V Skyrim e ancor prima di completare i lavori su Fallout 4.

Nel riassumere le dichiarazioni dei membri di spicco del team Bethesda, i giornalisti di GQ Magazine UK lasciano chiaramente intendere che gli esploratori spaziali desiderosi di reiniziare la campagna principale di Starfield potranno farlo accedendo a una modalità che "darà una svolta unica ed emozionante al classico New Game Plus, incentivando i giocatori a proseguire la propria avventura".

Per ovvie ragioni, Bethesda ha però preferito non fornire ulteriori dettagli sul New Game+ "unico" che, a quanto sembra, dovrebbe attendere i giocatori di Starfield al termine del viaggio intrapreso con le missioni della campagna principale come ulteriore opzione per proseguire la propria esperienza nella space opera ormai prossima ad approdare su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Per quanto concerne le attività free roaming, di recente Pete Hines di Bethesda ha chiarito un importante aspetto delle passeggiate aliene senza limiti di Starfield e, con esse, delle opportunità offerte a coloro che vorranno esplorare a piedi (e con il jetpack) l'intera superficie degli oltre mille mondi dell'esclusiva Xbox in arrivo il 6 settembre.