Starfield avrà riferimenti al sesso, sopratutto nei dialoghi

Come emerso nei giorni scorsi, Starfield avrà un rating M dall'ESRB per la presenza di linguaggio scorrile, riferimento alle droghe e scopriamo ora anche al sesso.

Secondo la classificazione dell'ente americano, in Starfield alcuni personaggi parlano apertamente di sesso e malattie sessualmente trasmissibili, non è chiaro però se le scene di sesso verranno mostrate direttamente in gioco o se i riferimenti saranno unicamente nei dialoghi, anche se questa ipotesi sembra la più probabile.

Ci saranno poi riferimenti, come già noto, alle sostanze stupefacenti e in particolare dovrebbe essere presente una missione che vedrà il personaggio lavorare in un laboratorio specializzato nella produzione di droghe non legali. Non mancheranno poi armi, sparatorie, combattimenti, sangue e come già emerso in precedenza anche termini forti e linguaggio esplicito, contenuti che hanno spinto l'Entertainment Software Ratings Board a dare a Starfield un rating "M for Mature", ovvero consigliando il gioco solamente ai maggiori di 18 anni, vedremo come si comporterà il PEGI europeo riguardo il rating di Starfield.

Il gioco Bethesda esce il 6 settembre su Xbox Series X/S e PC, Starfield verrà mostrato l'11 giugno durante Xbox Direct, in questa occasione vedremo non solo il gameplay ma scopriremo probabilmente anche i dettagli legati al comparto tecnico, tra cui risoluzione e framerate.