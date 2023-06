Starfield, Awoved, Forza Motorsport e Clockwork Revolution in arrivo: preload disponibile!

A quanto pare, Microsoft non ha intenzione di far attendere gli appassionati desiderosi di scoprire gli innumerevoli segreti di Starfield e delle prossime esclusive Xbox Series X|S.

A sorpresa, il colosso di Redmond ha infatti abilitato un primo preload non solo dell'avventura sci-fi Bethesda, ma anche di altri titoli in arrivo sul mercato tra 2023 e 2024. Nel momento in cui scriviamo, è già possibile procedere con l'installazione di alcuni file di Starfield, Forza Motorsport, Avowed e Clockwork Revolution. Una circostanza alquanto bizzarra, anche perché coinvolge giochi ancora privi di una precisa data di uscita.

Mentre Starfield resta atteso per il prossimo 6 settembre 2023 e Forza Motorsport riscalda i motori in vista del 10 ottobre 2023, Avowed resta infatti atteso per un generico 2024, mentre Clockwork Revolution non dispone nemmeno di una finestra di lancio. Il fatto che Xbox Store abbia reso possibile l'attivazione di un'installazione anticipata dei due titoli ha dunque prevedibilmente scatenato perplessità nel pubblico, che ora si chiede se il debutto delle due esclusive Microsoft non sia destinato a essere più vicino del previsto.



Per il momento non resta che attendere comunicazioni e - eventualmente - portarsi avanti con le attività di pre-load di Starfield, Forza Motorsport, Avowed e Clockwork Revolution. Nel frattempo, segnaliamo che Todd Howard ha offerto alcune prime indicazioni in merito al supporto di Starfield a Steam Deck.