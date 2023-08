Starfield: banchi da lavoro e laboratori di ricerca nel nuovo focus di Bethesda

Dopo aver solleticato la curiosità dei patiti di GDR open world con il post sui 5 motivi per essere gasati da Starfield, i canali social di Bethesda Italia ci riproiettano tra le stelle della prossima, attesissima space opera in esclusiva Microsoft con un approfondimento sui banchi da lavoro e i lavoratori di ricerca.

Il nuovo messaggio pubblicato su Twitter/X dai curatori dei profili social della divisione nostrana di Bethesda si riallaccia alle novità e sorprese senza confini dello Starfield Direct di metà giugno per focalizzarsi, appunto, sulle dinamiche di gameplay che avremo modo di sperimentare utilizzando le postazioni dove poter 'rielaborare' i materiali e le risorse reperite esplorando mondi alieni, astronavi nemiche e spazioporti.

"Metti a frutto quelle risorse!", è il consiglio che i ragazzi di Bethesda Italia offrono a tutti coloro che vorranno intraprendere il viaggio verso il Campo Stellare della nuova fatica ruolistica 'a universo aperto' diretta da Todd Howard. Il team social di Bethesda ci spiega che potremo "aggiungere banchi da lavoro e laboratori di ricerca ai nostri avamposti", e che tali postazioni per la creazione di materiali avanzati potranno essere "utilizzati per fabbricare cose come medicine, armi ed equipaggiamento".

Maggiori dettagli sulla stratificata esperienza di gioco promessaci da Bethesda verranno condivisi a partire dalle ore 19:00 italiane di mercoledì 16 agosto, in coincidenza del Q&A di Starfield che risponderà alle curiosità dei fan. Intanto, vi ricordiamo che Starfield è previsto al lancio per il sempre più prossimo 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, ma con la possibilità di giocarlo già dall'1 settembre acquistando l'upgrade o l'edizione Premium o Constellation.