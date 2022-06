Starfield, Bethesda sui 1.000 pianeti del gioco: arte e procedurale saranno bilanciati

Dopo aver confermato che la storia principale di Starfield durerà circa 40 ore, il team di Bethesda ha offerto ulteriori dettagli sull'universo esplorabile protagonista del gioco.

Durante lo showcase Microsoft, l'annuncio dell'inclusione di circa 1.000 pianeti esplorabili ha infatti generato preoccupazione in parte dell'utenza, intimorita da un eccessivo ricorso alla generazione procedurale di contenuti. Su questo specifico aspetto, si è di recente espresso Todd Howard, che nel corso di un'intervista concessa a IGN USA è tornato sull'argomento.

Il dirigente Bethesda ha rassicurato il pubblico, garantendo che Starfield è il titolo Bethesda con la maggior quantità di contenuti plasmati direttamente dagli artisti della software house. Il lavoro artigianale degli sviluppatori, ha spiegato Howard, animerà l'intera campagna di Starfield, mentre i contenuti procedurali serviranno a garantire piena libertà di azione al giocatore.



Tra una missione e l'altra, il protagonista potrebbe infatti imbattersi in pianeti non legati alla trama, con Bethesda che ha voluto fare in modo che anche questi ultimi fossero esplorabili. "Desiderate atterrare su quel pianeta dalle strane fattezze, - ha spiegato Howard - esplorarlo, costruirci un avamposto e viverci contemplando il tramonto, solamente perché vi piace la vista delle lune che si gode da lì? Fatelo! In Bethesda adoriamo queste cose".



Il team di sviluppo promette dunque un adeguato bilanciamento tra arte e contenuti procedurali. Tra le aree plasmate dal team, troviamo ad esempio le grandi città di Starfield, tra le quali Atlantis, mostrata durante l'Xbox + Bethesda Showcase.