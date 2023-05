Starfield, Bethesda anticipa ESRB e svela la classificazione: violenza, droga e parolacce

Con discreto anticipo rispetto alla data di lancio fissata per il prossimo 6 settembre, Starfield è stato classificato dalla Entertainment Software Rating Board (ESRB). A stupire non è tanto la valutazione assegnata, che immaginavamo già, bensì il fatto che a svelarla non è stata l'organizzazione americana, bensì la stessa Bethesda.

Nelle scorse ore la compagnia di sviluppo ha aggiornato il banner della pagina Twitter ufficiale di Starfield rivelando che il gioco di ruolo spaziale si è beccato una valutazione M (Mature), con la quale la ESRB indica quei giochi indirizzati ad un pubblico di giocatori con un età superiore ai 17 anni. Il bollino anticipa la presenza di "violenza, sangue, temi suggestivi, linguaggio forte e uso di droghe" senza coglierci in contropiede, sia perché due mesi fa la rating board australiana si era già espressa vietando Starfield ai minorenni, sia perché anche i precedenti lavori di Bethesda, tra cui Fallout 76 e The Elder Scrolls V: Skyrim, hanno ricevuto una valutazione M (Mature).

Sul sito di ESRB non viene ancora fatta menzione di Starfield, ma possiamo tranquillamente considerare l'informazione come ufficiale poiché a diffonderla è stata la casa madre. Probabilmente non è l'aggiornamento che desideravate e vi aspettavate, ma possiamo assicurarvi che non dovrete attendere ancora molto tempo prima di saperne di più sul gioco. Microsoft e Bethesda stanno infatti confezionando lo Starfield Direct, che andrà in onda nella giornata di domenica 11 giugno in coda all'Xbox Showcase, al via alle ore 19:00.

In questi giorni, Phil Spencer ha assicurato che Starfield non avrà un lancio problematico come quello di Redfall, che ha disatteso le aspettative sia ludiche sia tecniche.