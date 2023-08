Starfield: Bethesda consiglia di fare attenzione a fake news e strane teorie

Con l'avvicinarsi della data d'uscita di Starfield, l'hype dei videogiocatori sta aumentando a dismisura e qualcuno ne sta approfittando per fare disinformazione sul gioco. Consapevole della problematica, Bethesda ha deciso di pubblicare una breve dichiarazione per mettere in allerta i fan.

A pubblicare il messaggio sui social è stato il designer director di Bethesda Games Studios, Emil Pagliarulo, che ha voluto screditare tutte le false informazioni che stanno circolando sul gioco nel corso delle ultime ore. Il post in questione sembra avere qualcosa a che fare con le critiche ai menu di Starfield, alle quali persino Pete Hines ha deciso di rispondere a tono.

Secondo Pagliarulo, sul web stanno circolando numerose fake news e teorie che provengono da persone che non hanno avuto alcun tipo di contatto col gioco e, pertanto, contengono solo informazioni fasulle che potrebbero creare false aspettative o, al contrario, far credere che il gioco abbia difetti inesistenti nella versione finale. Lo sviluppatore fa anche riferimento alle analisi sconsiderate degli screenshot trafugati, poiché spesso vi sono utenti che da un singolo fotogramma cercano di estrapolare quante più informazioni possibili, spesso cadendo in errore.

In attesa di poter toccare con mano il gioco il prossimo 6 settembre 2023 (o qualche giorno prima grazie all'Accesso Anticipato), vi ricordiamo che Starfield è arrivato in redazione e ci stiamo giocando per la recensione.