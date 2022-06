Starfield: Bethesda verso l'infinito e oltre, un viaggio tra le stelle

Durante l'evento Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno è stato mostrato per la prima volta in assoluto il gameplay di Starfield, attesissimo titolo in uscita nel 2023.

Grazie al lungo filmato che il team di sviluppo capitanato da Todd Howard ha mostrato nel corso dell'appuntamento estivo del colosso di Redmond abbiamo potuto scoprire moltissimi aspetti del gameplay. Il gameplay trailer di Starfield ci ha mostrato nel dettaglio l'editor del personaggio, il sistema attraverso il quale potremo modificare e personalizzare la navicella spaziale, l'esplorazione di anguste e buie basi spaziali e i centri popolati da NPC di ogni genere. È stato inoltre confermato che tra le varie feature di Starfield troveremo anche la tanto apprezzata Photo Mode per scattare foto in qualsiasi situazione e creare una raccolta di diario dei viaggi spaziali del nostro alter ego digitale.

Oltre ad invitarvi a dare uno sguardo alla nostra anteprima di Starfield, vi suggeriamo anche di guardare il video dedicato al gioco Bethesda che potete trovare sul canale YouTube di Everyeye, il quale ospita anche i filmati relativi ai principali giochi della Summer of Games.

Avete già visto il video confronto tra No Man's Sky e Starfield pubblicato da alcuni appassionati?