Starfield e oltre: Bethesda lavora a due nuove localizzazioni, ma ancora niente italiano

Sappiamo già che Starfield non sarà doppiato in italiano, ma nulla vieta a Bethesda di introdurre il supporto a nuove lingue nella fase post-lancio della space opera ormai prossima ad approdare su PC e Xbox Series X|S. Un indizio in tal senso ci viene fornito dalla nuova infornata di assunzioni avviata da ZeniMax.

Dalle pagine del sito ufficiale di ZeniMax Media apprendiamo infatti che la divisione olandese della società madre di Bethesda è attualmente alla ricerca di Produttori della Localizzazione specializzati, appunto, nella traduzione di videogiochi tripla A.

Tra le qualifiche richieste a coloro che desiderano sottoporre la propria candidatura per ricoprire questo prestigioso ruolo tra le fila di ZeniMax e Bethesda spiccano le competenze nella "traduzione e localizzazione di testi e dialoghi in lingua araba o coreana, come pure nella formulazione di prodotti commerciali, marketing, attività PR e materiali aziendali in lingua araba o coreana".

Come facilmente prevedibile, la notizia delle assunzioni di traduttori e linguisti da parte di ZeniMax sta spingendo la community a ipotizzare l'arrivo di nuove localizzazioni tramite il supporto post-lancio di Starfield, cominciando proprio da due lingue (l'arabo e il coreano) tra le più richieste da parte degli appassionati. Almeno per il momento, non sembrano esserci indizi riguardanti il futuro supporto di Starfield alla lingua italiana per quanto concerne i dialoghi (come sappiamo, testi e interfaccia sono totalmente localizzati), ma la possibile apertura di Bethesda al supporto multilingua esteso per la space opera di Todd Howard non può che alimentare le speranze dei fan nostrani di GDR free roaming.



In attesa di un chiarimento da parte di Bethesda e ZeniMax, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su Starfield, tutte le risposte sul grande GDR destinato ad approdare il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.